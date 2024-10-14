ЦБ снизит предельный размер переплаты по займам МФО со 130% до 100% от суммы долга

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Банк России планирует снизить предельный размер переплаты по потребительским займам, которые выдаются микрофинансовыми организациями (МФО), со 130% до 100% от суммы долга, говорится в сообщении регулятора по итогам обсуждения предложений о перспективных направлениях развития рынка МФО до 2027 года.

ЦБ после проведенных консультаций в приоритетном порядке также планирует ввести норму "один заем в руки до погашения" и установить период охлаждения, когда новый заем можно получить не раньше, чем через три дня после того, как человек вернул МФО предыдущий долг.

Доклад о перспективных направлениях развития рынка МФО на 2025-2027 годы был опубликован для общественных консультаций в конце августа. В нем ЦБ предлагает в ближайшие 3 года изменить структуру рынка микрофинансирования, разделив его на три сегмента: компании предпринимательского финансирования, компании целевого финансирования и микрофинансовые компании. При этом отмечалось, что основные изменения затронут рынок наиболее дорогих потребительских займов.

Обсуждение доклада проходило с представителями МФО, саморегулируемых организаций, научного и экспертного сообщества, а также депутатами Госдумы. Большинство участников обсуждения концептуально поддержали необходимость стимулирования рынка доступных займов для граждан и бизнеса. Комплексный пересмотр законодательства и нормативных актов будет проходить в течение трех лет, отмечает регулятор.