Поиск

ЦБ снизит предельный размер переплаты по займам МФО со 130% до 100% от суммы долга

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Банк России планирует снизить предельный размер переплаты по потребительским займам, которые выдаются микрофинансовыми организациями (МФО), со 130% до 100% от суммы долга, говорится в сообщении регулятора по итогам обсуждения предложений о перспективных направлениях развития рынка МФО до 2027 года.

ЦБ после проведенных консультаций в приоритетном порядке также планирует ввести норму "один заем в руки до погашения" и установить период охлаждения, когда новый заем можно получить не раньше, чем через три дня после того, как человек вернул МФО предыдущий долг.

Доклад о перспективных направлениях развития рынка МФО на 2025-2027 годы был опубликован для общественных консультаций в конце августа. В нем ЦБ предлагает в ближайшие 3 года изменить структуру рынка микрофинансирования, разделив его на три сегмента: компании предпринимательского финансирования, компании целевого финансирования и микрофинансовые компании. При этом отмечалось, что основные изменения затронут рынок наиболее дорогих потребительских займов.

Обсуждение доклада проходило с представителями МФО, саморегулируемых организаций, научного и экспертного сообщества, а также депутатами Госдумы. Большинство участников обсуждения концептуально поддержали необходимость стимулирования рынка доступных займов для граждан и бизнеса. Комплексный пересмотр законодательства и нормативных актов будет проходить в течение трех лет, отмечает регулятор.

МФО ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Источник сообщил о предложении Минфина увеличить акциз на сладкие напитки с 2025 года

Источник сообщил о предложении Минфина увеличить акциз на сладкие напитки с 2025 года

S&P прогнозирует рост числа суверенных дефолтов в мире в ближайшее десятилетие

S&P прогнозирует рост числа суверенных дефолтов в мире в ближайшее десятилетие

Мосбиржа проводит дискретный аукцион для депозитарных расписок Qiwi из-за роста цены

МосБиржа провела размещение ЦФА на произведение искусства

Банк России повторил, что может повысить ставку на ближайшем заседании

Банк России повторил, что может повысить ставку на ближайшем заседании
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });