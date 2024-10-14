Космический аппарат Europa Clipper стартовал к спутнику Юпитера

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Космический аппарат Europa Clipper в понедельник был запущен для исследования подледного океана спутника Юпитера Европы, сообщило NASA.

Запуск с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX был осуществлен с пускового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 12:06 по времени Восточного побережья США (в 19:06 по Москве).

Аппарат должен будет выйти на орбиту Юпитера в апреле 2030 года, преодолев примерно 2,9 млрд км. Он проведет детальное обследование Европы, чтобы определить, может ли его подледный океан иметь условия, подходящие для жизни.

Europa Clipper будет обращаться вокруг Юпитера каждые три недели. Планируются десятки пролётов мимо Европы на расстоянии до 25 км от ее поверхности. Это позволит приборам, в том числе бортовому радару, проводить исследования подледной обстановки на спутнике Юпитера.