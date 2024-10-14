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Жилищное строительство в РФ в сентябре выросло на 3,3%, за 9 месяцев – на 1,8%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Объем жилищного строительства в России в сентябре 2024 года составил 9 млн 852,2 тыс. кв. м, что на 3,3% больше, чем в сентябре прошлого года, говорится в опубликованных в понедельник материалах Росстата.

За январь-сентябрь 2024 года объем жилищного строительства в стране вышел на уровень 81 млн 136,1 тыс. кв. м (рост на 1,8% к аналогичному периоду 2023 года).

Как сообщалось, объем жилищного строительства в России в августе 2024 года составил 9,2 млн кв. м (на 9,5% меньше, чем в августе 2023 года), в июле - 8,6 млн кв. м (рост на 9,5% в годовом выражении), в июне - 9,7 млн кв. м (рост на 8,6%), в мае - 7,1 млн кв. м (снижение на 0,5%), в апреле - 7,3 млн кв. м (рост на 2,1%), в марте - 8,7 млн кв. м (рост на 1,0%), в феврале - 8,5 млн кв. м (рост на 2,6%), в январе - 12,1 млн кв. м (рост на 1,0%).

В целом за 2023 год жилищное строительство в РФ, как сообщалось, продемонстрировало рост на 7,5%: по итогам прошлого года были введены рекордные (за все время наблюдения с 1991 года) 110 млн 438,5 тыс. кв. м жилья после 102,7 млн кв. м (предыдущий рекорд) в 2022 году.

Росстат
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