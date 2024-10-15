Ракета SpaceX вывела на орбиту вторую за день группу спутников Starlink

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 15 октября вывела на орбиту вторую за сутки партию из 20 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила SpaceX.

"Вывод 20 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 01:21 по Тихоокеанскому времени США (в 11:21 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

Ранее в этот день ракета Falcon 9 с 23 такими аппаратами была запущена с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.