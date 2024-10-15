Поиск

Ракета SpaceX вывела на орбиту вторую за день группу спутников Starlink

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 15 октября вывела на орбиту вторую за сутки партию из 20 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила SpaceX.

"Вывод 20 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 01:21 по Тихоокеанскому времени США (в 11:21 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

Ранее в этот день ракета Falcon 9 с 23 такими аппаратами была запущена с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

SpaceX Falcon 9 Starlink США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Росатом" выбран для возведения малой АЭС в Узбекистане

"Росатом" выбран для возведения малой АЭС в Узбекистане

Nvidia обошла по капитализации Microsoft

Nvidia обошла по капитализации Microsoft

Нефть продолжает падение, Brent подешевела до $74,6 за баррель

Источник сообщил о предложении Минфина увеличить акциз на сладкие напитки с 2025 года

Источник сообщил о предложении Минфина увеличить акциз на сладкие напитки с 2025 года

S&P прогнозирует рост числа суверенных дефолтов в мире в ближайшее десятилетие

S&P прогнозирует рост числа суверенных дефолтов в мире в ближайшее десятилетие
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });