Производитель компьютеров "Аквариус" создал будущее головное АО группы компаний

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российский производитель компьютерной техники и телеком оборудования "Аквариус" преобразовал ООО "Группа Аквариус" в одноименное АО, следует из данных ЕГРЮЛ. АО названо правопреемником при реорганизации в форме преобразования.

"Мы перешли в статус акционерного общества для более гибкого корпоративного управления, - сказал "Интерфаксу" председатель совета директоров "Аквариуса" Алексей Калинин. - Также это поможет сделать более прозрачной нашу деятельность, здесь мы тоже хотим быть в тренде передовых практик управления".

Информация о владельцах и руководстве АО, уставный капитал которого составляет 72,2 млн рублей, не раскрывается. При этом по данным ЕГРЮЛ, на 14 октября АО являлось владельцем 100% ООО "Технопарк "Электрогефест" им. инженера Н.Н. Бенардоса". Ранее оно на 100% принадлежало президенту "Аквариуса" (ООО "Производственная компания Аквариус") Владимиру Степанову и является сейчас производственной площадкой "Аквариуса" в Шуе (Ивановская область).

По данным ЕГРЮЛ, на момент реорганизации ООО "Группа Аквариус", помимо "Электрогефеста" принадлежало по 99,9% ООО "Аквариус технологии", ООО "Аквариус решения", ООО "Аквариус индустрия", а также различные доли (менее 50%) в еще ряде компаний.

Летом 2023 года Степанов сказал "Интерфаксу", что в перспективе ближайших трех лет компания может провести IPO.

"В перспективе года можем выйти на выпуск облигаций, а на IPO - через три года, - говорил Степанов. - Для начала, вероятно, будем делать первичное размещение. Такие планы есть, если ситуация будет развиваться необходимым нам образом".

Назвать объем средств, которые компания намерена привлечь на фондовом рынке, Степанов отказался.

"Что касается рынков капитала, то рассматриваем различные стратегические варианты развития, но о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно", - прокомментировал создание АО "Группа Аквариус" Калинин.

"Аквариус" активно инвестирует в развитие своих производственных площадок в Шуе и в Тверской области. В частности, в 2023 году компания модернизировала с привлечением средств Фонда развития промышленности (ФРП) в объеме 366,5 млн рублей (общая стоимость проекта составила 460 млн рублей) площадку в Шуе.

Помимо этого, в июне 2023 года "Аквариус" договорился с ФРП о предоставлении ему льготного займа на 2,26 млрд рублей для локализации производства компьютерной техники на предприятии компании в Тверской области.

Ранее сообщалось, что "Аквариус" планировал вложить 4 млрд рублей до 2025 года в IT-производство в Тверской области.

Летом текущего года компания запустила на своей площадке в Тверской области производство коммутаторов корпоративного класса. На это было потрачено 3 млрд рублей.

Кроме того, компания инвестировала в развитие своей инфраструктуры в области разработки компьютерной техники. В частности, она приобрела (опосредовано, согласно данным ЕГРЮЛ, через Степанова - ИФ) 67,8% в ООО "Аеро диск" ("Аэродиск"), занимающемся разработкой и производством решений в области хранения данных и виртуализации.

По словам Степанова, компания инвестировала не только в развитие своих производственных мощностей, но и в кадры. Объем этих инвестиций он оценивал в 3 млрд рублей.

Структура владения "Аквариусом", как и финансовые результаты, не раскрывается.