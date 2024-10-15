"АЛРОСА" продолжит инвестировать в добычу "Севералмаза"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" продолжит инвестировать в свои добывающие мощности в Архангельской области, заявил глава компании Павел Маринычев губернатору региона Александру Цыбульскому в ходе посещения дочернего предприятия "АЛРОСА" "Севералмаз". Об этом сообщает пресс-служба алмазодобывающей компании.

"Мы будем инвестировать средства в геологоразведку, поддержание и развитие наших добывающих мощностей в Архангельской области, повышение эффективности и безопасности производства. "Севералмаз" также продолжит активно участвовать в решении социально значимых проблем на территории области, реализации благотворительных инициатив и других важных для региона проектов", - сказал Маринычев.

"Севералмаз", который разрабатывает месторождение имени Ломоносова, обеспечивает около 9% добычи по группе "АЛРОСА". На сегодняшний день добыча ведется на двух из шести трубок месторождения - "Архангельская" и "имени Карпинского - 1". Общие запасы месторождения имени Ломоносова насчитывают более 140 млн карат или около 3% общемировых.

В 2020 году на фоне падения спроса на алмазы во время пандемии коронавируса "АЛРОСА" останавливала добычу и переработку на "Севералмазе". Также останавливались работы на нескольких беднотоварных месторождениях в Якутии с низким содержанием алмазов в руде, уступающих по рентабельности остальным активам компании.

В 2024 году на алмазном рынке продолжается затяжной спад, вызванный образованием избыточных запасов у огранщиков на фоне повышения ключевых ставок, слабым спросом на ювелирные изделия в Китае и экспансией выращенных в лаборатории камней. При этом "АЛРОСА" ожидает восстановления спроса к концу этого года, так как запасы огранщиков нормализуются, а предложение алмазов на рынке сократилось в результате снижения продаж алмазодобытчиками.

Производство "Севералмаза" за 9 месяцев этого года превысило 3 млн карат, сообщил операционный директор предприятия Евгений Шелкунов. По итогам 2021 года (позднее структура добычи "АЛРОСА" не раскрывалась) "Севералмаз" выпустил 3,6 млн карат.

Добыча "АЛРОСА" в 2021 году составила 32,4 млн карат, в 2022 году - 35,6 млн карат, в 2023 году - 34,6 млн карат. Прогноз на текущий год компания не публиковала. Маринычев в конце 2023 года заявлял, что предприятия "АЛРОСА" в 2024 году будут работать "в полном объеме для выполнения поставленных задач".

"Севералмаз" реализует сейчас два значимых проекта, говорится в пресс-релизе. Это строительство нового комплекса подготовки оборотной воды для горно-обогатительного комбината и электрификация производства, в результате чего компания откажется от использования жидкого топлива в качестве первичного энергоносителя и перейдет на централизованное энергоснабжение.

Это позволит сократить себестоимость продукции и повысить экономические показатели, отметила "АЛРОСА".