В Архангельской области добыли необычный алмаз в форме облака

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - На месторождении имени Ломоносова в Архангельской области добыли алмаз весом 92,34 карата, представляющий собой сросток околоювелирного качества, сообщает в пятницу пресс-служба компании "Севералмаз".

"Уникальность этого кристалла в том, что это сросток-облако из огромного числа алмазов различной формы. Я такого еще не встречал даже в научной литературе", - приводятся в сообщении слова инженера-минералога Олега Бойко.

Отмечается, что этот алмаз стал вторым в рейтинге крупных находок месторождения им. М.В. Ломоносова. Самым крупным добытым на месторождении алмазом считается кристалл в 106,6 карат.

Планируется, что алмаз-облако не пойдет на продажу, а будет передан в музей компании, в экспозиции которого уже находятся алмаз в форме футбольного мяча, добытый в 2018 году, и кристалл в форме черепа, который в художественной обработке напоминает короля ночи из "Игры престолов".