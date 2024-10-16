Поправки об особенностях налогообложения медных полуфабрикатов прошли I чтение

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает исчисление и уплату НДС в отношении операций по реализации медных полуфабрикатов, прутков, катанки, профилей и труб из вторичного алюминия или его сплавов, а также необработанного свинца, полуфабрикатов из свинца или его сплавов возложить на покупателя, признаваемого налоговым агентом.

Законопроект № 713338-8 в парламент в сентябре внесли депутаты Николай Будуев и Петр Аммосов.

В пояснительной записке они отмечают, что растет число случаев, когда недобросовестные компании используют схемы для снижения НДС. Они включают в свои цепочки фирмы-"однодневки", которые производят полуфабрикаты из лома цветных металлов на основе договоров давальческого сырья, что может привести к нарушению формирования НДС и недополучению этого налога в бюджет.

Принятый в первом чтении законопроект для продукции из разных видов металлов предусматривает различные подходы в налогообложении НДС. Так, механизм налогового агентирования в отношении операций по реализации медных полуфабрикатов применяется только в том случае, если покупатель таких полуфабрикатов включен в перечень производителей кабельно-проводниковой продукции (КПП). Требования к компаниям, которые смогут войти в перечень, будут определяться Минпромторгом совместно с ФНС.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС (квартал).