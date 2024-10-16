Поиск

Поправки об особенностях налогообложения медных полуфабрикатов прошли I чтение

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает исчисление и уплату НДС в отношении операций по реализации медных полуфабрикатов, прутков, катанки, профилей и труб из вторичного алюминия или его сплавов, а также необработанного свинца, полуфабрикатов из свинца или его сплавов возложить на покупателя, признаваемого налоговым агентом.

Законопроект № 713338-8 в парламент в сентябре внесли депутаты Николай Будуев и Петр Аммосов.

В пояснительной записке они отмечают, что растет число случаев, когда недобросовестные компании используют схемы для снижения НДС. Они включают в свои цепочки фирмы-"однодневки", которые производят полуфабрикаты из лома цветных металлов на основе договоров давальческого сырья, что может привести к нарушению формирования НДС и недополучению этого налога в бюджет.

Принятый в первом чтении законопроект для продукции из разных видов металлов предусматривает различные подходы в налогообложении НДС. Так, механизм налогового агентирования в отношении операций по реализации медных полуфабрикатов применяется только в том случае, если покупатель таких полуфабрикатов включен в перечень производителей кабельно-проводниковой продукции (КПП). Требования к компаниям, которые смогут войти в перечень, будут определяться Минпромторгом совместно с ФНС.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС (квартал).

Минпромторг ФНС Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Подтвержденный долг Алексея Хотина перед Альфа-банком превышает 106 млрд рублей

В Тбилиси заявили о проблемах грузинских экспортеров в работе с западными ритейлерами

В Тбилиси заявили о проблемах грузинских экспортеров в работе с западными ритейлерами

В Банке России отметили рост доли безналичных платежей в I полугодии на 1,6 п.п.

Правительство и ЦБ намерены усложнить мошенникам банковские операции в интернете

Правительство и ЦБ намерены усложнить мошенникам банковские операции в интернете

ВТБ не принял решение по дивидендам, окончательно определится не раньше 2025 г.

Россия выступает за создание независимого платежно-расчетного механизма ШОС

Цены на нефть растут в среду после 4%-ного снижения накануне

Цены на нефть растут в среду после 4%-ного снижения накануне

Rheinmetall и Leonardo создают СП для производства танков и БМП

Rheinmetall и Leonardo создают СП для производства танков и БМП

Цены на нефть теряют более 4%

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });