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ЦБ в 2025 году включит в пилот по цифровому рублю еще 14-15 банков

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рассчитывает на присоединение к пилоту цифрового рубля в 2025 году еще 14-15 банков. Об этом сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на форуме Finopolis.

"На данный момент это 12 банков... Еще три банка в ближайшее время подключаются к платформе, и в следующем году мы ожидаем еще порядка 14-15 банков, которые в целом, если говорить об их доле на рынке, дадут возможность покрыть сервисами цифрового рубля порядка 80% всех клиентов, которые пользуются финансовыми услугами", - сказала Скоробогатова.

Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования прошел при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Второй этап пилота начался 1 сентября, количество участников-физлиц выросло до 9 тыс., а количество юрлиц - с 22 до 1200. Ожидается, что ко второму этапу пилота позднее присоединятся еще 19 банков.

Сейчас в пилоте участвуют 6 системно значимых кредитных организаций: Альфа-банк, ВТБ, Промсвязьбанк, Росбанк, Газпромбанк, Совкомбанк. Ко второй волне планируют подключиться еще три крупных банка: Сбербанк, Россельхозбанк и ТБанк.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начинать постепенно с 1 июля 2025 года.

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