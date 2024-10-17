ЦБ рассчитывает на полномасштабное использование платформы цифрового рубля для операций казначейства с 2026г

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Банк России ожидает, что платформа цифрового рубля будет использоваться для операций Федерального казначейства в полном масштабе с 2026 года, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Они (Федеральное казначейство - ИФ) - прямой участник платформы. Мы сейчас с ними определили этапы работ. На первом этапе это будут тестовые операции, то есть мы в тестовой среде попробуем несколько типов операций, которые сейчас коллеги из казначейства определили. В следующем году у нас будет экспериментальная фаза, то есть когда мы будем уже на реальных клиентах вместе с казначейством проводить операции в бюджет, или наоборот из бюджета что-то платить цифровым рублем", - сказала Скоробогатова в кулуарах Финополиса-2024.

"Мы рассчитываем, что с 2026 года это уже будет промышленная эксплуатация платформы цифрового рубля для операций казначейства", - добавила она.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования прошел в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Второй этап пилота начался 1 сентября, количество участников-физлиц выросло до 9 тыс., а количество юрлиц - с 22 до 1200. Ожидается, что ко второму этапу пилота позднее присоединятся еще 19 банков.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начинать постепенно с 1 июля 2025 года. Начиная с этого времени Банк России хочет обязать крупные банки предоставлять клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. Банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем - до 1 июля 2026 года, другим кредитным организациям - до 1 июля 2027 года.