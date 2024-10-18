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Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО снизилась в I полугодии на 34,7%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО снизилась в I полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,7% до $323,8 млн, сказано в отчете компании.

Выручка за 6 месяцев снизилась на 16,1% до $1,019 млрд.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет – около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.

Совкомфлот
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