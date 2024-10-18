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"Дочка" МТС завершила расчеты в рамках второй оферты для нерезидентов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Дочка ПАО "МТС" - ООО "Стрим Диджитал" - завершила расчеты в рамках второй оферты для нерезидентов, по итогам которой компания приобрела 1 599 437 акций материнской компании.

В сообщении МТС говорится, что сумма выкупа в рублевом эквиваленте составила 151,9 млн рублей.

Оферта была запущена 7 августа и действовала до 27 сентября. Всего "Стрим Диджитал" готова была выкупить до 57 705 102 акций (до 2,89%) МТС по 95 рублей за штуку. Оферта была адресована "широкому кругу международных инвесторов, которые хотели бы продать свои акции, но по тем или иным причинам не смогли принять участие в тендерном предложении, объявленном 27 апреля 2024 года". В том числе, оферта была адресована JPMorgan Chase Bank, N.A. как банку-депозитарию программы депозитарных расписок МТС.

В рамках первой оферты (завершилась в июле) "Стрим Диджитал" приобрела 26 155 547 обыкновенных акций (1,31%) МТС на 2,48 млрд рублей.

МТС JPMorgan Chase Стрим Диджитал
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