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Нефть Brent подорожала до $73,47 за баррель

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в понедельник после резкого снижения по итогам прошлой недели.

Поддержку рынку оказывают новые сигналы усиления напряженности на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, в минувшую субботу беспилотник, выпущенный "Хезболлой", врезался в здание около частной резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Днем позже Израиль нанес ряд новых ударов по Ливану.

Трейдеры ждут от Израиля атаки по Ирану в ответ на удар Тегерана по территории страны в начале октября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по московскому времени составила $73,47 за баррель, что на $0,41 (0,56%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $1,39 (1,9%), до $73,06 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,45 (0,65%), до $69,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,45 (2,1%), до $69,22 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 7,6% - максимально с начала сентября, WTI - на 8,4%, максимально с октября 2023 года, по данным Dow Jones. Снижению цена на нефть способствовали опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоносители в мире и, в первую очередь, в Китае.

Brent WTI Израиль Ливан
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