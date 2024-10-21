Венесуэла рассчитывает в краткосрочной перспективе стать экспортером газа

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Венесуэла готовится в краткосрочной перспективе стать экспортером газа, сообщает национальная нефтяная компания Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) со ссылкой на исполнительного вице-президента и министра народной власти по нефти Делси Родригес.

"Прямо сейчас мы открываем новый курс на экспорт газа. У нас есть проект с правительством Тринидада и Тобаго, а также недавно прибыло судно Shell, которое присоединяется к работе по сертификации запасов на месторождении Dragon. Это союзы, которые через несколько месяцев превратят страну в экспортера газа", - заявила Родригес.

В декабре 2023 года PDVSA выдала Shell и National Gas Company of Trinidad and Tobago (NGC) лицензию на разведку и эксплуатацию газового месторождения "Дракон", расположенного на полуострове Пария.

Также сообщалось, что Тринидад и Тобаго хочет увеличить загрузку своих заводов сжиженного природного газа за счет сырья из Венесуэлы. В марте текущего года отмечалось, что свободные СПГ-мощности варьируются от 20% до 30%, уровень производства составляет около 2,8 млрд куб. футов в сутки (против 4,2 млрд куб. футов в сутки ранее).

"Мы потратили пять лет на переговоры и реструктуризацию наших СПГ-мощностей и завершили их в декабре 2023 года. Мы хотим больше загружать наши мощности и надеемся получить доступ к ресурсам газа наших соседей - Венесуэлы - и производить больше СПГ и газохимии", - сказал тогда журналистам министр энергетики и энергетической промышленности Тринидада и Тобаго Стюарт Янг, выразив надежду, что получение газа Венесуэлы займет "меньше пяти лет".

По данным статистического справочника Energy Institute, Венесуэла в 2023 году добыла 29,7 млрд кубометров газа (+2,2% к 2022 году). Такое же значение указано в разделе потребления газа. До 2015 года Венесуэла была нетто-импортером газа, с 2016 стала полностью покрывать собственное потребление.