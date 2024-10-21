Нулевой НДПИ по газу для производства аммиака и водорода планируют распространить на всю Арктику

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник одобрил поправку в Налоговый кодекс (НК) РФ, которая вводит нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для газа, добываемого в Арктической зоне и используемого в производстве аммиака и водорода, аналогично ставке по НДПИ, которая действует в отношении газа, добываемого на Ямале.

Согласно действующему законодательству, с 1 января 2012 г. и до истечения 12 лет с даты реализации первой партии СПГ газ, добываемый на Ямале, не облагается НДПИ, льгота действует в случае направления газа для производства СПГ, аммиака или водорода, на участках недр, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал и Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.

С 1 апреля 2020 г. аналогичная льгота применяется при добыче газа на участках недр, расположенных на территории Арктической зоны, в случае, если газ направляется для производства СПГ или используется в качестве сырья для производства товаров, являющихся продукцией нефтехимии. Предложенные депутатами поправки предлагают не облагать НДПИ также газ, добытый на территории Арктической зоны и направляемый для производства аммиака и водорода. В Арктическую зону входят участки недр, расположенные полностью севернее Северного полярного круга, полностью в границах Архангельской области, Ненецкого автономного округа, республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа.

Как пояснила в ходе заседания комитета по бюджету его первый зампред Ольга Ануфриева, этот вопрос понимался ранее, при обсуждении расширения льготы для газа, добываемого на Ямале. "Когда принимали поправки в 342-ю статью НК, чтобы льгота, которая дается - нулевая ставка по НДПИ - по сжиженному природному газу, в одном месте использование природного газа на СПГ, аммиак и водород, а в других по географии пунктах этого использования - нет. Сама льгота остается в том же размере, на тот же период, но использование этого газа дается в том числе на аммиак и водород. Правительством, я так понимаю, согласовано", - сказала она. "Поддерживаем", - сказал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Поправку внесли депутаты Владислав Даванков (Новые люди) и Каплан Панеш (ЛДПР).

Согласно действующему НК, нулевой НДПИ распространяется на добычу газа, добываемого на полуостровах Ямал и Гыдан в ЯНАО, если газ используется для производства СПГ, аммиака и водорода. Такая же льгота действует для участков недр, расположенных полностью севернее Северного полярного круга, если газ используется для производства СПГ или в качестве сырья для производства товаров, являющихся продукцией нефтехимии.

Нулевой НДПИ по газу для производства аммиака и водорода на Ямале и Гыдане был введен в 2023 году. Данной мерой планировал воспользоваться "НОВАТЭК".

Нулевой НДПИ распространяется и на газоконденсат, добываемый с льготируемым газом.

Срок действия льготы - до достижения накопленного объема добычи газа в размере 250 млрд куб. м на участке недр с даты, кода была осуществлена реализация первой партии продукции, но не позднее 12 лет.