Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста вместе с нефтью

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник умеренно подрос вместе с нефтью (фьючерс на Brent протестировал $74 за баррель) и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором для покупателей оставались ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на заседании 25 октября. Индекс МосБиржи подрос в район 2770 пунктов, лидерами роста выступили акции ПАО "Полюс" (+5,5%) на дивидендных новостях; также выросли бумаги других золотодобывающих компаний на фоне рекордных цен на золото.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2767,71 пункта (+0,6%), индекс РТС - 907,34 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 октября, составил 96,0924 руб. (-32,48 копейки).

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