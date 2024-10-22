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Глава набсовета МосБиржи назвал вредной дискуссию о новых льготах на фондовом рынке

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Фондовый рынок должен привлекать инвесторов своей доходностью, а не налоговыми льготами, считает председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.

"Мне кажется, что это вообще вредная дискуссия. Потому что, во-первых, у бюджета нет денег. В принципе налоговые стимулы нужны как стартер в машине, чтобы завести двигатель. В долгосрочном плане стимулы искажают конкурентную среду и делают неправильный арбитраж между инструментами", - сказал Швецов на онлайн-конференции по финансам и инвестициям "Толк".

"Для чего нужны были ИИСы (индивидуальные инвестиционные счета - ИФ)? Для того, чтобы 6 млн пришло на рынок. Мы много раз об этом говорили. 6 млн пришло на рынок, дальнейшее льготирование приводит к этим искажениям. Все-таки фондовый рынок должен привлекать людей своей доходностью, а не потому что там есть какие-то налоговые стимулы. Это просто трата времени - придумывать миллион разных стимулов, чтобы люди начали рисковать, потому что они с прибыли не заплатят налоги. Мы должны рассуждать о том, как люди заработают", - резюмировал глава набсовета МосБиржи.

Сергей Швецов Московская биржа
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