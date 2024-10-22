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Дума приняла закон о льготах по налогу на имущество для компаний, производящих энергию из ВИЭ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который с 2025 г. освобождает от налога на имущество ряд объектов системообразующих территориальных сетевых организаций, а также солнечные электростанции компаний, производящих электроэнергию из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Закон (№727330-8) был принят во втором и третьем чтении.

Согласно тексту принятого закона, от уплаты налога на имущество освобождаются системообразующие территориальные сетевые организации, территориальные сетевые организации - в отношении линий электропередачи, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов классом напряжения до 35 киловольт включительно, а также кабельных линий электропередачи и оборудования, предназначенного для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии, вне зависимости от класса их напряжения.

Также от уплаты налога на имущество освобождаются организации, основным видом деятельности которых является производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, - в отношении имущества, входящего в состав солнечных электростанций.

Госдума
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