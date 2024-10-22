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Госдума утвердила для компаний новую шкалу ставок для начисления пеней с 2025 г.

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который корректирует с 2025 г. порядок расчета пеней для компаний.

Поправки были предложены группой депутатов ко второму чтению законопроекта (№ 727330-8), входящего в "бюджетный пакет".

Согласно действующему законодательству, в период с 9 марта 2022 г. по 31 декабря 2024 г. ставка пени для организаций принимается равной одной трехсотой действующей в этом периоде ключевой ставки Центрального банка.

Принятый закон устанавливает три градации порядка начисления пеней: за первые 30 календарных дней просрочки - 1/300 ставки ЦБ от суммы недоимки; с 31-го по 90-й день - 1/150; с 91-го дня и по день оплаты - 1/300.

Госдума
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