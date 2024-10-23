Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,3% в начале торгов среды

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов в среду сохранил умеренно негативный настрой на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent подешевел до $75,5 за баррель) и ожиданий повышения ключевой ставки Банка России 25 октября.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3%, при этом продолжают дорожать акции ПАО "Полюс" (+0,7%) на фоне новых рекордов цен на золото.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,3% до 2746,49 пункта, индекс РТС снизился на 0,3% до 895,73 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 23 октября, составляет 96,5918 рубля (+49,94 копейки).

Подешевели акции "МТС" (-1,5%), АФК "Система" (-1,4%), "Газпром нефти" (-1,1%), "НЛМК" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "ММК" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), "Роснефти" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "ТКС Холдинг" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -1,2% "префы"), Сбербанка (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "РусГидро" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), бумаги "АЛРОСА" (+0,1%).

Стоимость золота в среду обновила максимум - цена достигала $2767 за унцию.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в пределах 2725-2770 пунктов, а динамика акций, скорее всего, будет разнонаправленной. В среду состоится заседание совета директоров ПАО "Полюс" по дивидендам. В случае положительного решения сильного роста бумаг не ожидается, однако при неблагоприятном исходе возможно заметное снижение, считает он.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", инвесторы пересматривают позиционирование на рынке акций с приближением заседания Банка России.

Рыночный консенсус в отношении итогов заседания регулятора сводится к повышению ключевой ставки до 20% годовых по следующим причинам: инфляция сильно превышает целевые значения, Минфин наращивает планы по расходам на этот год, что влечет дефицит бюджета на 2025-2027 годы. Кроме того, в октябре значительно выросли инфляционные ожидания населения, и потребители ждут, что в этом году цены поднимутся на 13,4% (это максимальное значение показателя с марта 2022 года). И, наконец, темпы роста кредитования в России не замедляются: корпоративный кредитный портфель за месяц вырос на 2%, а портфель физлиц - на 1,1%. Замедление в сегменте розничного кредитования обусловлено исчерпанием лимитов по семейной ипотеке. Недавно на программы льготной ипотеки были выделены дополнительные 140,1 млрд рублей, но, судя по текущим темпам выдачи ипотеки, они будут израсходованы быстрее, чем за месяц, отмечают эксперты.

В США во вторник просели индексы акций Dow Jones (-0,02%) и S&P 500 (-0,05%), но подрос Nasdaq (+0,2%).

Уверенность Уолл-стрит в быстром смягчении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой все больше ослабляется, поскольку экономика США демонстрирует устойчивость, и тон представителей американского ЦБ в отношении будущих темпов снижения ставки является довольно осторожным.

Этот фактор оказывает давление на рынок, которое усугубляют предстоящие президентские выборы в США. Трейдеры полагают, что победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах 5 ноября может ограничить смягчение денежно-кредитной политики. Трамп обещает снизить налоги и повысить импортные пошлины, что, вероятно, приведет к усилению инфляционного давления в Штатах, отмечают эксперты.

По оценкам аналитиков Barclays, сценарий, при котором администрация Трампа введет 10%-ю пошлину на весь импорт в США и 60%-ю пошлину на ввоз китайских товаров, приведет к снижению прибыли компаний из S&P 500 на 3,2% в 2025 году.

Международный валютный фонд повысил прогноз роста ВВП США на 2024 год до 2,8% с 2,6%, на 2025 год - до 2,2% с 1,9%. В опубликованном во вторник докладе МВФ отмечается, что "глобальная битва с инфляцией в целом выиграна".

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 1,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,3%).

Инвесторы продолжают оценивать возможное влияние недавно объявленных властями Китая стимулов. В частности, ЦБ страны в начале недели понизил ключевые процентные ставки, а ранее правительство сообщило о намерении внедрить ряд поэтапных мер по стабилизации сектора недвижимости страны и по поддержке фондового рынка.

В Японии инвесторы проявляют осторожность в преддверии внеочередных парламентских выборов, назначенных на 27 октября, пишет Trading Economics. Есть опасения, что правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) и ее партнер по коалиции партия "Комэйто" могут потерять большинство в нижней палате, что усилит политическую нестабильность.

На нефтяном рынке утром в среду цены проседают после роста днем ранее.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,7% до $75,54 за баррель (+2,4% накануне), декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,7% до $71,22 за баррель (+2,4% во вторник).

Давление на нефтяные котировки оказывают сигналы увеличения запасов топлива в США. По оценкам Американского института нефти, резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 1,64 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали прирост на 0,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные Минэнерго США опубликует позднее в среду.

Тем временем фундаментальные показатели нефтяного рынка "остаются вполне четкими, поскольку прогнозы спроса регулярно пересматриваются в сторону снижения на фоне замедления роста мировой экономики", отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. Ожидания добычи и поставок на ближайшие кварталы тем временем растут, сказал он MarketWatch. С учетом всего этого "можно предположить, что нефть скорее опустится до $50, чем поднимется до $90 за баррель", добавил эксперт.