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Второе чтение проекта бюджета РФ на трехлетку в Госдуме может пройти 14 ноября

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Госдума может рассмотреть проект федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов во втором чтении 14 ноября.

"Мы предлагаем на второе чтение бюджет, если он будет принят в первом чтении, вынести на 14 ноября. Соответственно, срок подачи поправок устанавливается на 5 ноября. Дата рассмотрения на пленарном заседании во втором чтении предлагается 14 ноября", - сказал глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров на заседании комитета в среду.

Первое чтение проекта бюджета состоится 24 октября.

Проект бюджета предполагает дефицит в 2025 году на уровне 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП, в 2026 году – 2,181 трлн рублей, или 0,9% ВВП, в 2027 году – 1,1% ВВП, или 2,761 трлн рублей. Ненефтегазовый дефицит ожидается в размере 12,11 трлн рублей, или 5,6% ВВП, 12,746 трлн рублей, или 5,5% ВВП, 12,528 трлн рублей, или 5% ВВП.

Госдума
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