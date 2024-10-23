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Добыча угля в РФ за девять месяцев снизилась на 1,7% до 310 млн т

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Добыча угля в РФ в январе-сентябре 2024 года снизилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 310 млн т, сообщил в среду Росстат.

Добыча каменного угля составила 242 млн т (-3,3%), в том числе антрацита – 15,8 млн т (-18,2%). Добыча коксующегося угля выросла на 8,4% до 83 млн т. Прочего каменного угля добыто 143 млн т (-7,2%).

Бурого угля получено на 4,4% больше – 68,4 млн т.

В начале мая правительство РФ приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. с целью поддержки предприятий угольной отрасли. В конце августа отмена пошлины была продлена до декабря 2024 г.

Позже были определены условия вывода из-под действия экспортных пошлин бурого угля. Пошлина на этот вид угля не будет действовать, если в календарном месяце среднее значение фактической экспортной цены на него не превышает $63 за тонну.

Курсовая экспортная пошлина на коксующийся уголь, скорее всего, будет действовать до конца года, говорил журналистам в октябре замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Росстат
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