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Рубль утром укрепляется к юаню перед налоговыми выплатами октября

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань понижается на Московской бирже утром в четверг, рубль дорожает на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам октября. В понедельник, 28 октября, им предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, страховые взносы и НДД.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5115 руб. (-2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,77 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Вероятно плавное ослабление рубля по отношению к юаню в ноябре текущего года, особенно во второй половине месяца, считает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

"Рубль в паре с юанем продолжает консолидацию чуть выше отметки 13,5 руб. за юань. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ в октябре может дать сильный, но краткосрочный импульс роста российской валюты. Она также сейчас получает поддержку от налогового периода. Однако в ноябре, особенно во второй половине месяца, ждем продолжения плавной девальвации рубля", - пишет эксперт в комментарии.

Банк России на заседании в ближайшую пятницу повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 20%, сохранив жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), считает большинство аналитиков. При это некоторые эксперты допускают больший шаг повышения ставки - сразу на 200 б.п. - до 21%.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 25 октября. Оно будет опорным, то есть помимо публикации пресс-релиза и проведения пресс-конференции председателя Банк России также представит среднесрочный макроэкономический прогноз. Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу ЦБ опубликует 6 ноября 2024 года.

Решение по ключевой ставке на октябрьском заседании не предопределено, регулятор будет рассматривать весь комплекс факторов и вышедших данных, заявила перед началом недели "тишины" председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Безусловно, будем рассматривать, как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз, с тем, чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке. Конечно, текущая инфляция, и динамика инфляционных ожиданий, и темпы роста кредитования, и внешние факторы во многом подтверждают те соображения, которые были у нас в сентябре, когда мы повышали ключевую ставку. Но еще раз, решение не предопределено. Будем смотреть на весь комплекс факторов на следующей неделе", - сказала Набиуллина на прошлой неделе.

Годовая инфляция на 21 октября, исходя из расчетов на основе данных Росстата, символически замедлилась до 8,46% с 8,47% на 14 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и так же символически выросла до 8,52% с 8,51% на 14 октября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь октябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения РФ в октябре выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре, показав максимальный прирост с декабря 2023 года. Ценовые ожидания предприятий в октябре росли второй месяц подряд, они вернулись к средним уровням IV квартала 2023 года и находятся существенно выше значений 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели.

ЦБ в сентябре 2024 года повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 19%, допустил возможность ее повышения на ближайшем заседании. Требуется дополнительное ужесточение ДКП для того, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году, заявил тогда Банк России.

Цены на нефть

Цены на нефть повышаются в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии на данных о существенном росте запасов в США.

Запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей, сообщило в среду американское министерство энергетики. Резервы бензина выросли на 878 тыс. баррелей, в то время как дистиллятов - уменьшились на 1,14 млн баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составила $75,86 за баррель, что на 1,19% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,31%, до $71,7 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке, а также перспективы спроса и предложения нефти. Риски, связанные с ближневосточным конфликтом, поддерживают рынок. При этом сигналы ослабления экономики Китая, крупнейшего мирового импортера нефти, оказывают давление на стоимость сырья.

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