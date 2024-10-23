Инфляция в РФ с 15 по 21 октября ускорилась до 0,2%

Годовая осталась на уровне около 8,5%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 15 по 21 октября составила 0,2% после 0,12% с 8 по 14 октября и 0,14% с 1 по 7 октября, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 21 октября составил 0,46%, с начала года к 21 октября - 6,27%.

Как сообщалось, в сентябре инфляция в РФ составила 0,48% (экономисты ожидали 0,42%), а годовая инфляция в сентябре замедлилась до 8,63% с 9,05% на конец августа.

Из недельных данных за 21 день октября этого и прошлого годов следует, что на 21 октября годовая инфляция в РФ символически замедлилась до 8,46% с 8,47% на 14 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и также символически выросла до 8,52% с 8,51% на 14 октября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь октябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Цены на продукты

Цены на плодоовощную продукцию выросли за неделю с 15 по 21 октября на 0,1% (недельный рост цен на плодоовощи зафиксирован впервые с начала июля) после снижения на 0,2% с 8 по 14 октября. В том числе лук с 15 по 21 октября подорожал на 2,2%, картофель - на 2,0%, бананы - на 1,3%, помидоры - на 1%, свекла - на 0,5%. Одновременно снизились цены на морковь - на 2%, яблоки - на 1,8%, огурцы - на 0,3%, капусту - на 0,2%.

За период с 15 по 21 октября существенно выше стали цены на масло сливочное - на 1,6%, сметану - на 0,9%, молоко и куриные яйца - на 0,7%, сыры и печенье - на 0,6%, рыбу мороженую и масло подсолнечное - на 0,5%.

При этом снизились цены на мясо кур - на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо увеличились за неделю на 0,2% (неделей ранее - на 0,1%).

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 15 по 21 октября увеличилась на 3,1% (с 8 по 14 октября она снизилась на 2,5%).

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 21 октября на уровне 8,52%, соответствующие цифры приводятся в обзоре ведомства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 15 по 21 октября 2024 года потребительская инфляция составила 0,20%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,30% (после роста на 0,24% неделей ранее): на плодоовощную продукцию рост цен составил 0,11%, на остальные продукты питания - 0,31%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен сохранились практически на уровне предыдущей недели (0,10% после 0,09% неделей ранее): снизились темпы роста цен на легковые автомобили, ускорилось удешевление электро- и бытовых приборов. В секторе услуг цены выросли на 0,27% (после снижения на 0,14% неделей ранее) при сохранении удешевления услуг санаториев (на 0,28%)", - говорится в материале министерства.

Ключевая ставка ЦБ РФ

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с 18%.

Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки (на заседании рассматривался и сценарий повышения до 20%, а также ее сохранения), в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (пройдет 25 октября).

"Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в заявлении ЦБ от 13 сентября.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции на этот и следующий год - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ, скорее всего, в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции (6,5-7%) на 2024 год.

Минэкономразвития в начале сентября пересмотрело в большую сторону свой прогноз по инфляции в 2024 году - до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2024 году составляет 7,5% (вырос с 7,1% на начало сентября). При этом консенсус-прогноз на 2025 год вырос до 5,4% (с 4,8% по опросу в начале сентября), что значительно превышает как прогноз Минэкономразвития (4,5%), так и прогноз ЦБ (4,0-4,5%).

ЦБ на прошлой неделе публиковал свой опрос аналитиков (опрос проводился чуть позже после выхода статистики за сентябрь - с 11 по 15 октября) - согласно этому опросу консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на 2024 год вырос до 7,7% (с 7,3% в сентябре), на 2025 год вырос до 5,3% (с 4,8%).

При этом Банк России в своем комментарии на прошлой неделе отметил, что по-прежнему прогнозирует снижение инфляции в РФ до 4-4,5% в 2025 году.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 25 октября. Оно будет опорным, то есть помимо публикации пресс-релиза и проведения пресс-конференции председателя Банк России также представит среднесрочный макроэкономический прогноз.

Перед началом недели "тишины" глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что решение по ключевой ставке на октябрьском заседании не предопределено, регулятор будет рассматривать весь комплекс факторов и вышедших данных.

"Безусловно, будем рассматривать, как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз с тем, чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке. Конечно, текущая инфляция, и динамика инфляционных ожиданий, и темпы роста кредитования, и внешние факторы во многом подтверждают те соображения, которые были у нас в сентябре, когда мы повышали ключевую ставку. Но еще раз, решение не предопределено. Будем смотреть на весь комплекс факторов на следующей неделе", - сказала на прошлой неделе.

Большинство аналитиков прогнозирует повышение ставки ЦБ в ближайшую пятницу на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 20%. Некоторые эксперты допускают и более резкий шаг повышения - на 200 б.п. - до 21% (включая аналитиков крупнейших банков - Сбера и ВТБ).