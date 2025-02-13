Unilever в IV квартале неожиданно сократила выручку на 0,1%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, сократила выручку в четвертом квартале 2024 года на 0,1%.

Оборот Unilever в октябре-декабре составил 14,16 млрд евро, сообщила компания.

При этом объемы продаж в натуральном выражении выросли на 2,7%, цены - на 1,3%.

Аналитики, чьи оценки приводятся на сайте самой компании, ожидали роста выручки до 14,28 млрд евро при увеличении объемов реализации на 3%, цен - на 1%.

Выручка от продажи товаров для красоты и здоровья увеличилась на 4,1%, продуктов питания - на 0,5%, в отдельном сегменте мороженого, который компания планирует выделить, - на 1,8%. Доходы от реализации товаров личной гигиены сократились на 5%, товаров для дома - на 0,5%.

Размер квартальных дивидендов повышен на 6,1%, до 0,4528 евро на акцию. Кроме того, компания объявила о новой программе обратного выкупа акций на сумму до 1,5 млрд евро, которую рассчитывает завершить в первом полугодии "задолго до выделения сегмента мороженого".

Выделенная компания будет зарегистрирована в Нидерландах и, как и Unilever, будет иметь листинг на биржах Амстердама, Лондона и Нью-Йорка. Предполагается, что новая компания наладит работу на самостоятельной основе до конца текущего года.