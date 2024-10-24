Европейский суд отклонил иск ЕК, пытавшейся обжаловать отмену ее решения о штрафе для Intel

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Европейский суд (European Court of Justice, высшая судебная инстанция Евросоюза) отклонил иск Еврокомиссии, которая пыталась оспорить постановление суда низшей инстанции, аннулировавшей решение регулятора от 2009 года о штрафе для Intel Corp.

Решение Европейского суда является окончательным и не может быть обжаловано, пишет газета The Wall Street Journal.

ЕК оштрафовала Intel на 1,06 млрд евро за препятствование свободной конкуренции. Регулятор посчитал, что компания создавала барьеры для конкуренции, предлагая производителям компьютеров компенсационные скидки, если те соглашались закупать у нее все или почти все (не менее 95%) чипы для своей продукции. Действия Intel, по мнению ЕК, создали ограничения для её основного конкурента на этом рынке - Advice Micro Devices Inc. (AMD).

Сумма штрафа, наложенного европейским регулятором на Intel, составила порядка 4% выручки компании за 2008 год и была на тот момент рекордной в истории ЕС.

В 2022 году решение Еврокомиссии было отменено Европейским судом общей юрисдикции, посчитавшим, что проведенный регулятором анализ ситуации был неполным и не дал возможности установить критерии того, что использование компенсационных скидок имело или могло иметь антиконкурентные последствия. Суд также отметил, что не смог выявить ущерб, причиненный практиками Intel.

ЕК обжаловала это решение, однако в четверг Европейский суд отклонил ее иск.

Акции Intel прибавляют в цене 0,1% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 56%.