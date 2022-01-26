Европейский суд аннулировал решение ЕК оштрафовать Intel на 1 млрд евро

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Европейский суд общей юрисдикции аннулировал решение Еврокомиссии оштрафовать Intel Corp. на 1,06 млрд евро за препятствование свободной конкуренции, принятое еще в 2009 году.

Антимонопольный регулятор ЕС тогда пришел к выводу, что Intel создавала препятствия для конкуренции, предлагая производителям компьютеров компенсационные скидки, если те соглашались закупать у нее все или почти все (не менее 95%) чипы для своей продукции. Действия компании, по мнению ЕК, создали ограничения для ее основного конкурента на этом рынке - Advice Micro Devices Inc. (AMD).

Сумма штрафа, наложенного европейским регулятором на Intel, составила порядка 4% выручки компании за 2008 год и была на тот момент рекордной в истории ЕС.

Производитель не согласился с решением ЕК и попытался обжаловать его в Европейском суде общей юрисдикции, однако в 2014 году суд отклонил иск, после чего последовало обращение в суд более высокой инстанции. В 2017 году Европейский суд вернул иск Intel в суд низшей инстанции, заявив, что последний не проверил экономические обоснования претензий к компании со стороны ЕК, когда отклонил ее иск.

В среду Европейский суд общей юрисдикции заявил, что "проведенный регулятором анализ является неполным" и не дает возможности установить правовые критерии того, что использование компенсационных скидок имело или могло иметь антиконкурентные последствия.

Суд также отметил, что не смог выявить ущерб, причиненный практиками Intel, в связи с чем принял решение аннулировать штраф, наложенный Еврокомиссией.

Акции Intel прибавляют в цене 1,7% в ходе предварительных торгов в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 7,6%.