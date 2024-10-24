Из-за подорожания подсолнечника могут остановиться мелкие перерабатывающие заводы

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Рост цен на подсолнечник из-за снижения его урожая в этом году может привести к остановке перерабатывающих заводов, прежде всего малых и средних, ожидает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Он сказал это на конференции "Российское растениеводство".

"По подсолнечнику - серьезный недобор урожая по югу и в центре разогнал очень сильно цены. Если средняя стоимость стоков, которые мы перерабатывали, в начале сентябре составляла около 28-30 тысяч рублей за тонну (без НДС), то сегодня у нас цена без НДС на юге на заводе доходит до 44 тысяч рублей, то есть полуторакратный рост, - сообщил он. - В ноябре маржинальность переработки будет минус 2%, минус 7% в декабре и минус 12% - в январе".

"Заводы сократили программу закупок сырья, к тому же на растущем рынке любимая игра крестьян - "посидеть на семечке", безусловно, присутствует, предложение сжатое, объемов серьезных к продаже мало, все работают с колес, - сказал он. - Малые и средние заводы не в состоянии в этой конъюнктуре в принципе работать, в наш адрес идет достаточно большое предложение со стороны таких предприятий о продаже своих площадок. Крупные игроки часть своих площадок не запустили до сих пор".

Мальцев считает, что крупные проекты, которые были анонсированы и реализуются, "безусловно, будут доведены до конца, сохраняются планы по объемам производства масличных к 2030 году и объемам их переработки". "Но только крупные компании, имеющие серьезную диверсификацию и запас прочности, смогут переждать это ралли", - добавил он.

По его словам, в прошлом году переходящие остатки подсолнечника оценивались в более 1,5 млн тонн, но оказалось, что в августе сырья уже не было. При этом он не исключил приписки к урожаю или отправку его на экспорт "какими-то тропами". "В этот сезон вошли почти с нулевыми остатками по семечке", - отметил он.

Как прогнозирует глава союза, объем переработки подсолнечника в этом сезоне будет снижен, сократится и экспорт подсолнечного масла. "Внутренний рынок будем закрывать, безусловно. На внутреннем рынке с учетом роста стоимости сырья мы прогнозируем пропорциональный росту доли себестоимости рост цен на масло и на шрот", - сказал он.

При этом Мальцев заявил, что ситуацию в определенной степени может поправить урожай подсолнечника в Поволжье. "Тот недобор урожая, который есть на юге и в центре, на сегодня точно понятно, что будет частично компенсирован Поволжьем, это скорректирует общий прогноз и охладит перегретый рынок", - сказал он.

В частности, новый прогноз ГК "Русагро" составляет 16,2 млн тонн вместо 15,5 млн тонн ранее.

По данным Росстата, в 2023 году сбор подсолнечника в стране составил 16,7 млн тонн против 16,4 млн тонн годом ранее. На этот год оценки экспертов были ниже.