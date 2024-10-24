Поиск

Из-за подорожания подсолнечника могут остановиться мелкие перерабатывающие заводы

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Рост цен на подсолнечник из-за снижения его урожая в этом году может привести к остановке перерабатывающих заводов, прежде всего малых и средних, ожидает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Он сказал это на конференции "Российское растениеводство".

"По подсолнечнику - серьезный недобор урожая по югу и в центре разогнал очень сильно цены. Если средняя стоимость стоков, которые мы перерабатывали, в начале сентябре составляла около 28-30 тысяч рублей за тонну (без НДС), то сегодня у нас цена без НДС на юге на заводе доходит до 44 тысяч рублей, то есть полуторакратный рост, - сообщил он. - В ноябре маржинальность переработки будет минус 2%, минус 7% в декабре и минус 12% - в январе".

"Заводы сократили программу закупок сырья, к тому же на растущем рынке любимая игра крестьян - "посидеть на семечке", безусловно, присутствует, предложение сжатое, объемов серьезных к продаже мало, все работают с колес, - сказал он. - Малые и средние заводы не в состоянии в этой конъюнктуре в принципе работать, в наш адрес идет достаточно большое предложение со стороны таких предприятий о продаже своих площадок. Крупные игроки часть своих площадок не запустили до сих пор".

Мальцев считает, что крупные проекты, которые были анонсированы и реализуются, "безусловно, будут доведены до конца, сохраняются планы по объемам производства масличных к 2030 году и объемам их переработки". "Но только крупные компании, имеющие серьезную диверсификацию и запас прочности, смогут переждать это ралли", - добавил он.

По его словам, в прошлом году переходящие остатки подсолнечника оценивались в более 1,5 млн тонн, но оказалось, что в августе сырья уже не было. При этом он не исключил приписки к урожаю или отправку его на экспорт "какими-то тропами". "В этот сезон вошли почти с нулевыми остатками по семечке", - отметил он.

Как прогнозирует глава союза, объем переработки подсолнечника в этом сезоне будет снижен, сократится и экспорт подсолнечного масла. "Внутренний рынок будем закрывать, безусловно. На внутреннем рынке с учетом роста стоимости сырья мы прогнозируем пропорциональный росту доли себестоимости рост цен на масло и на шрот", - сказал он.

При этом Мальцев заявил, что ситуацию в определенной степени может поправить урожай подсолнечника в Поволжье. "Тот недобор урожая, который есть на юге и в центре, на сегодня точно понятно, что будет частично компенсирован Поволжьем, это скорректирует общий прогноз и охладит перегретый рынок", - сказал он.

В частности, новый прогноз ГК "Русагро" составляет 16,2 млн тонн вместо 15,5 млн тонн ранее.

По данным Росстата, в 2023 году сбор подсолнечника в стране составил 16,7 млн тонн против 16,4 млн тонн годом ранее. На этот год оценки экспертов были ниже.

Михаил Мальцев Поволжье Росстат Русагро Масложировой союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ФОМС на 2025-2027 гг.

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ФОМС на 2025-2027 гг.

Силуанов заявил, что РФ уже дает ответ на использование доходов от замороженных активов

Силуанов анонсировал симметричный ответ на использование Западом доходов от активов РФ

Силуанов анонсировал симметричный ответ на использование Западом доходов от активов РФ

Журналисты узнали о переговорах Auchan о продаже бизнеса в России

Журналисты узнали о переговорах Auchan о продаже бизнеса в России

Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с середины сентября

"Русская сталь" прогнозирует падение потребления стали в РФ в 2024 году на 6%

Решетников заявил, что экономика РФ демонстрирует признаки охлаждения

Работники Boeing отклонили соглашение компании с лидерами профсоюза

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });