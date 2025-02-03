Переработка подсолнечника в России становится невыгодной из-за его подорожания

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Переработка подсолнечника в России из-за высоких цен на него становится невыгодной на фоне снижающихся цен на подсолнечное масло, отмечают аналитики центра OleoScope.

Производители подсолнечника продолжают "держать цены" и накапливать запасы, что может переключить внимание переработчиков на сою и рапс и привести в дальнейшем к существенному падению цен на семечку, прогнозируют аналитики.

Как сообщили "Интерфаксу" в центре, на прошлой неделе цены на подсолнечник продолжили рост и повысились на уровень от 200 до 1 200 рублей за тонну в зависимости от региона.

Однако на экспортном направлении ситуация была противоположной. В черноморских портах средняя цена на подсолнечное масло продолжала снижаться, упав 29 января до самого низкого показателя на уровне $1 025 за тонну. Так, один из экспортеров на прошлой неделе продал 20 тысяч тонн масла в Индию (CIF Mumbai) по $1 020 за тонну, что на $150 ниже стоимости по последним контрактам в этом направлении.

Сославшись на мнение игроков масложировой отрасли, аналитики заявили, что с учетом мировой конъюнктуры на масла и размера февральской пошлины при текущих закупочных ценах подсолнечника переработка его становится экономически невыгодной. Чтобы заводы могли работать с минимальной положительной маржой, необходимо, чтобы цены на сырье снизились.

"Однако на рынке наблюдается накопление запасов подсолнечника и отложенного предложения из-за завышения цен сельхозпроизводителями. Учитывая, что большинство российских перерабатывающих мощностей мультимодальные и общий урожай масличных в России в 2024 году снова рекордный, малоэкстракционные заводы на фоне отрицательной экономики переработки подсолнечника вынуждены будут переключаться на сою и рапс", - заявили в центре, отметив, что такой сценарий уже реализуется на Украине, где цены на подсолнечник стремительно падают.

По мнению аналитиков OleoScope, пока производители подсолнечника продолжают игнорировать реальную рыночную ситуацию. "Но чем дольше будут копиться запасы отложенного предложения, тем серьезнее будет падение цен на их продукцию. Подобная ситуация была в первой половине 2023 года, когда средняя стоимость подсолнечника с 35 тыс. рублей в январе опустилась до 21 тыс. рублей к концу марта", - напомнили в OleoScope.