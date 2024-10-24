Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ФОМС на 2025-2027 гг.

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2025-2027 гг.

Законопроект (N727322-8) был внесен в парламент правительством 30 сентября.

Общий объем доходов бюджета фонда прогнозируется на 2025 г. в сумме 4 трлн 339,30 млрд руб. с ростом к уровню предыдущего года на 16,1%, или на 600,63 млрд руб.; на 2026 г. - 4 трлн 777,49 млрд руб., на 2027 г. - 5 трлн 161,73 млрд руб.

Расходы бюджета фонда планируются на 2025 г. в сумме 4 трлн 475,92 млрд руб. с ростом к уровню предшествующего года на 15,2%, или на 590,16 млрд руб.; на 2026 г. - 4 трлн 832,93 млрд руб., на 2027 г. - 5 трлн 162,52 млрд руб.

Дефицит бюджета фонда ожидается в 2025 г. в сумме 136,62 млрд руб., что меньше утвержденного размера дефицита на 2024 г. на 10,47 млрд руб., или на 7,1%. В 2026 г. он сложится в сумме 55,44 млрд руб., а в 2027 г. - 0,79 млрд руб.

Основным источником формирования доходной части бюджета фонда являются страховые взносы на ОМС, доля которых в общих доходах планируется в 2025 г. на уровне 86,5% (3 трлн 752,32 млрд руб.), в 2026 г. - 86,9% (4 трлн 149,94 млрд руб.), в 2027 г. - 87,3% (4 трлн 505,03 млрд руб.).

Расчет показателей бюджета фонда произведен на основании численности граждан, застрахованных по ОМС, по состоянию на 1 января 2024 г. в количестве 143,8 млн человек, в том числе работающего населения - 63,9 млн человек, неработающего населения - 79,9 млн человек.