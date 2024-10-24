Зерновой союз спрогнозировал, что запасы пшеницы к июлю 2025 г. будут минимальными за 5 лет

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Переходящие запасы пшеницы в РФ к началу нового сельхозгода (к 1 июля 2025 года) будут минимальными за последние пять лет, прогнозирует директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина.

"Если мы видели на начало сезона (на 1 июля 2024 года - ИФ) 20 млн тонн, то с учетом экспортного потенциала в 45 млн тонн - а это бесспорно - к концу сезона будем иметь минимальные остатки за последние пять лет – 14,4 млн тонн", - заявила Тюрина на конференции "Российское растениеводство" в четверг в Москве.

"Запасы очень маленькие и не стоило бы рисковать и снижать их до более низкого уровня. Тем более что уже вывезена почти половина экспортного потенциала. Если и дальше будем грузить такими же темпами, то к февралю (с 15 февраля вводится ежегодная экспортная квота на зерно - ИФ) подойдем с тем остатком, который сможем отгрузить для того, чтобы сохранились необходимые запасы", - сказала она.

По ее данным, с начала сельхозгода на экспорт отгружено 21,3 млн тонн пшеницы. Причем росту российского экспорта способствует "хороший дисконт в цене российской пшеницы по сравнению с европейской", отметила она, уточнив, что тонна французской пшеницы стоит $251, российской - $220 (FOB). На этом фоне, а также за счет роста спроса на российское зерно со стороны его основных покупателей эксперт ожидает увеличения отгрузок в ноябре-декабре.

Запасы зерна в целом к началу нового сезона, по ее оценке, составят 32,7 млн тонн (46,3 млн тонн на начало текущего).

Как прогнозирует Тюрина, экспорт ячменя в этом сельхозгоду составит 5 млн тонн против почти 7 млн тонн годом ранее, кукурузы - 3 млн тонн против 5,3 млн тонн соответственно. Запасы ячменя к 1 июля 2025 года снизятся до 5,7 млн тонн с 7,8 млн тонн годом ранее, кукурузы - до 0,5 млн тонн с 0,9 млн тонн соответственно.