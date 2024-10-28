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Запасы зерна у заготовителей и переработчиков РФ к 1 октября снизились почти на 14%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях РФ, по данным на 1 октября 2024 года составили 17,667 млн тонн, сообщается в материалах Росстата.

Это на 13,9% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (20,517 млн тонн).

В том числе запасы пшеницы снизились на 8,4%, до 14,271 млн тонн с 15,58 млн тонн годом ранее. Из них было 9,505 млн тонн продовольственной против 11,175 млн тонн на 1 октября 2023 года (на 15% меньше).

Запасы ржи за год сократились до 346,9 тыс. тонн с 362,7 тыс. тонн, в том числе продовольственной - до 254,8 тыс. тонн с 284,7 тыс. тонн соответственно.

Ячменя также было меньше - 1,608 млн тонн против 2,01 млн тонн год назад.

В то же время запасы кукурузы выросли до 556,8 тыс. тонн с 375,1 тыс. тонн на 1 октября 2023 года.

Увеличились и запасы крупяных культур. Так, гречихи на начало октября этого года было 153,2 тыс. тонн против 80 тыс. тонн на аналогичный период прошлого года, риса - 59,7 тыс. тонн против 47,2 тыс. тонн, проса- 49,5 тыс. тонн против 20,6 тыс. тонн соответственно.

Росстат
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