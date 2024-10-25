Курс рубля не изменился по отношению к китайскому юаню на решении ЦБ РФ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Рубль не изменился к китайскому юаню на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.), до 21%, так как рынок не исключал такого развития событий.

Изначально большинство аналитиков ждали повышения ставки ЦБ на 100 б.п. - до 20% и сохранения жесткого сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). Одновременно некоторые эксперты все же допускали больший шаг повышения - сразу на 200 б.п. - до 21%.

К 13:31 курс юаня на торгах Московской биржи составлял 13,497 руб., что всего на 0,4 копейки ниже уровня на 13:29 МСК.

"Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,0% в 2025 году, 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - говорится в сообщении регулятора.

В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1% после 7,7% в августе. Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0-8,5%, отмечает ЦБ РФ.

ЦБ в сентябре 2024 года повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 19%. 26 июля Банк России поднял ставку с 16% до 18%. На заседаниях 16 февраля, 22 марта, 26 апреля и 7 июня текущего года оставлял ее без изменения.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 декабря 2024 года.