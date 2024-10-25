Курсовая экспортная пошлина в ноябре вырастет до максимальных 7% с 5,5% в октябре

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Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Привязанная к курсу доллара экспортная пошлина на широкую номенклатуру товаров с 1 по 30 ноября 2024 г. вырастет до 7,0% с 5,5% в октябре, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

Размер пошлины на ноябрь был рассчитан исходя из курса доллара в октябре.

Ставка пошлины в 7% является максимально возможной в рамках механизма так называемой "курсовой" экспортной пошлины. Такое же значение ставки было в октябре и ноябре 2023 года, затем ставка была ниже.

В сентябре, августе и в июле пошлина составляла 4,5%, с марта по июнь - 5,5%, в феврале - 4,5%, в январе - 5,5%, в декабре 2023 года - 5,5%, в ноябре и октябре 2023 года - 7%.

Экспортная пошлина на минеральные удобрения (для которых действует отдельная шкала) с 1 по 30 ноября 2024 года не изменится относительно октябрьских значений и составит 10%, но не менее 1100 рублей за тонну для азотных удобрений, 1800 рублей для калийных и 2100 рублей для фосфорных и сложных.

В сентябре прошлого года правительство РФ утвердило постановление, согласно которому с 1 октября 2023 г. и до конца 2024 г. была введена экспортная пошлина на широкий перечень товаров в размере 4-7% при курсе доллара 80 руб. и выше. Так, при курсе 80-85 руб. за доллар США ставка составит 4%, при 85-90 руб. - 4,5%, при 90-95 руб. - 5,5%, при 95 руб. и более - 7%.

Для минеральных удобрений пошлина составляет 10%, но не менее 1100 рублей, 1800 рублей или 2100 рублей за тонну в зависимости от вида удобрений при курсе выше 80 руб./$1, ниже этого значения ставка пошлины понижается до 7%, но не менее 1100 рублей, 1800 рублей или 2100 рублей за тонну в зависимости от вида удобрений.

Минэкономразвития рассчитывает экспортную пошлину по среднеарифметическому курсу за месячный период (с 26-го числа по 25-е следующего месяца).

Как сообщалось, с 2025 г., одновременно с повышением ставки налога на прибыль на 5 процентных пунктов, "курсовые" пошлины будут отменены.