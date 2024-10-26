Мосбиржа допустила обновление рекорда по объему торгов в 2024 году

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" допускает, что по итогам 2024 года в пятый раз обновит рекорд по объемам торгов, заявил IR-директор биржи Антон Терентьев.

"Четыре года до этого мы обновляли рекорды по объему торгов на годовом срезе. Сейчас мы идем хорошим темпом, есть все шансы пятый год обновить рекорд", - сказал Терентьев в ходе конференции Smart-Lab.

Он отметил, что высокая ключевая ставка ЦБ влияет на комиссионный бизнес "не самым лучшим образом, но не драматично". "Прибыль на высоких уровнях, расходы чуть подросли, но на контролируемых уровнях, дивиденды раздаем", - добавил Терентьев.

Мосбиржа, по его словам, не планирует менять стратегию развития из-за недавней смены председателя правления. "Стратегия полностью в силе, ее формирует набсовет", - сказал Терентьев.

Набсовет биржи в конце сентября принял решение о прекращении полномочий Юрия Денисова на посту председателя правления, его временно сменил Виктор Жидков, ранее возглавлявший Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи).

Cовокупный объем торгов на рынках Мосбиржи по итогам 2021 года впервые в истории преодолел отметку в один квадриллион рублей, составив 1,01 квадриллиона. В 2022 году объем торгов вырос на 4,6% и достиг 1,1 квадриллиона, в 2023 году - на 24%, до 1,3 квадриллиона рублей.