Поиск

Мосбиржа допустила обновление рекорда по объему торгов в 2024 году

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" допускает, что по итогам 2024 года в пятый раз обновит рекорд по объемам торгов, заявил IR-директор биржи Антон Терентьев.

"Четыре года до этого мы обновляли рекорды по объему торгов на годовом срезе. Сейчас мы идем хорошим темпом, есть все шансы пятый год обновить рекорд", - сказал Терентьев в ходе конференции Smart-Lab.

Он отметил, что высокая ключевая ставка ЦБ влияет на комиссионный бизнес "не самым лучшим образом, но не драматично". "Прибыль на высоких уровнях, расходы чуть подросли, но на контролируемых уровнях, дивиденды раздаем", - добавил Терентьев.

Мосбиржа, по его словам, не планирует менять стратегию развития из-за недавней смены председателя правления. "Стратегия полностью в силе, ее формирует набсовет", - сказал Терентьев.

Набсовет биржи в конце сентября принял решение о прекращении полномочий Юрия Денисова на посту председателя правления, его временно сменил Виктор Жидков, ранее возглавлявший Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи).

Cовокупный объем торгов на рынках Мосбиржи по итогам 2021 года впервые в истории преодолел отметку в один квадриллион рублей, составив 1,01 квадриллиона. В 2022 году объем торгов вырос на 4,6% и достиг 1,1 квадриллиона, в 2023 году - на 24%, до 1,3 квадриллиона рублей.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Заявление Банка России: ревущие двадцатые

Заявление Банка России: ревущие двадцатые

Курсовая экспортная пошлина в ноябре вырастет до максимальных 7% с 5,5% в октябре

Курсовая экспортная пошлина в ноябре вырастет до максимальных 7% с 5,5% в октябре

Глава МВФ отметила, что глобальная инфляция продолжает замедляться

Глава МВФ отметила, что глобальная инфляция продолжает замедляться

Чистая прибыль РЖД по РСБУ снизилась за 9 месяцев в три раза

Чистая прибыль РЖД по РСБУ снизилась за 9 месяцев в три раза

ЦБ РФ предметно рассматривал повышение ключевой ставки на 200 б.п. и 100 б.п.

Глава ЦБ ожидает, что повышение утильсбора окажет заметное влияние на инфляцию

Глава ЦБ ожидает, что повышение утильсбора окажет заметное влияние на инфляцию

ЦБ уравнивает ставки по операциям "валютный своп" в юанях и рублях с ключевой ставкой

ЦБ уравнивает ставки по операциям "валютный своп" в юанях и рублях с ключевой ставкой

Допрасходы бюджета в 2024 году и расширение дефицита имеют проинфляционные риски

Допрасходы бюджета в 2024 году и расширение дефицита имеют проинфляционные риски

Котировки ОФЗ усилили падение после повышения ЦБ ставки, индекс RGBI обновил минимум с марта 2022 г.

ЦБ РФ предупредил о возможности повышения ключевой ставки в декабре

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });