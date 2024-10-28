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FESCO получила контейнеровоз для работы на каботажной линии с Сахалином

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) приняла в состав флота контейнеровоз "Капитан Малахов", сообщила компания.

Контейнеровоз имеет длину 129,6 метра, ширину – 20,6 метра. Дедвейт составляет 8,2 тыс. тонн, грузовая вместимость – 698 TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Согласно сообщению, государственный флаг России был поднят на судне 24 октября. В свой первый рейс контейнеровоз отправится из порта Пусан (Южная Корея) во "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в FESCO).

В дальнейшем контейнеровозу предстоит работать на сахалинской каботажной линии "ФЕСКО Корсаков Директ Лайн", связывающей Владивосток с портом Корсаков.

Отмечается, что теплоход является однотипным с другим контейнеровозом группы "ФЕСКО Татарстан".

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 180 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".

FESCO Сахалин
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