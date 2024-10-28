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Sinopec в III квартале снизила чистую прибыль более чем вдвое

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Китайская нефтегазовая компания China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) в третьем квартале 2024 года снизила чистую прибыль более чем вдвое.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила 8,54 млрд юаней ($1,2 млрд) по сравнению с 17,86 млрд юаней годом ранее. Выручка сократилась на 9,8%, до 790,41 млрд юаней.

Капиталовложения компании в первые девять месяцев года составили 75,37 млрд юаней против 108,08 млрд юаней год назад.

Добыча нефти и газа в январе-сентябре повысилась на 2,6%, до 386,06 млн баррелей нефтяного эквивалента. В том числе добыча газа увеличилась на 5,6%, до 1,048 трлн кубических футов. Продажи нефтепродуктов за девять месяцев увеличились на 0,6% в годовом выражении и составили 181,67 млн тонн.

Sinopec Китай
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