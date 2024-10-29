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Цены на нефть слабо растут после обвала накануне

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо растут утром во вторник после максимального более чем за два года падения накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 по Москве составила $71,46 за баррель, что на $0,04 (0,06%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $4,63 (6,1%), до $71,42 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,05 (0,07%), до $67,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов сократилась на $4,4 (6,1%), до $67,38 за баррель.

Для обеих марок спад накануне стал самым масштабным с июля 2022 года. Он последовал за новостями о том, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана в рамках ударов на выходных.

Дополнительное давление на котировки оказала выраженная израильским премьером Биньямином Нетаньяху открытость для короткого перемирия в Газе в обмен на освобождение некоторого числа пленных, пишет Trading Economics.

Brent WTI Израиль Иран
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