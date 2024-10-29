Котировки Brent стабилизировались у $71,58 за баррель

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабилизировались во вторник после максимального за два года падения по итогам предыдущей сессии на новостях с Ближнего Востока.

К 17:55 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,22%) до $71,58 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,19 (0,28%), до $67,57 за баррель.

Ослабление опасений трейдеров в отношении возможности перерастания конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну спровоцировало пересмотр размера премии за риск, что и привело к 6%-ному падению цен в понедельник. Теперь внимание трейдеров вновь смещается к ситуации в китайской экономике и перспективам спроса на нефть, а также к политике ОПЕК+.

Резкое падение цен в понедельник, возможно, было преждевременным, поскольку пока неизвестно, как Иран отреагирует на атаку Израиля, произошедшую в эти выходные, отмечают эксперты Commerzbank Research.

"Возможно, реакция нефтяного рынка была чрезмерной, - сказал The Wall Street Journal аналитик банка Карстен Фритш. - Пока рано полностью исключать эскалацию конфликта".