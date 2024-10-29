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ЦБ Армении снизил ставку рефинансирования до 7,25% годовых

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Совет Центрального банка Армении принял решение понизить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта (п.п.) - до 7,25% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Ставка на уровне 7,5% годовых действовала с 10 сентября, когда она была снижена на 0,25 п.п.

Это уже седьмое понижение ставки с начала текущего года. В минувшем году регулятор снижал ставку пять раз.

По данным статистического комитета страны, в августе годовая инфляция составила 1,3%. Целевой уровень инфляции в 2024 году - 4% плюс-минус 1,5 процентного пункта.

Армения
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