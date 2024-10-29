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PetroChina в III квартале снизила чистую прибыль на 5,3% при росте добычи

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Китайская нефтегазовая компания PetroChina Co., крупнейшая в Азии, в третьем квартале снизила чистую прибыль на 5,3% - до 43,91 млрд юаней ($6,2 млрд) с 46,4 млрд юаней годом ранее, сказано в ее отчетности.

Выручка уменьшилась на 12,4% и составила 702,41 млрд юаней.

Добыча компании выросла почти на 4% - до 436,8 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) против 421,6 млн бнэ годом ранее. При этом цена Brent опустилась примерно до $79 с $86 за баррель.

В январе-сентябре PetroChina добыла 708,3 млн баррелей нефти (повышение на 0,3% г/г) и 3,8 трлн кубометров природного газа (подъем на 4%). Общий объем производства углеводородов вырос на 2% - до 1,342 млрд бнэ.

Компания сумела сократить соотношение долга к активам на 1,3 процентного пункта с начала текущего года - до 39,5%, что является минимальным показателем примерно за четырнадцать лет.

С начала 2024 года капитализация PetroChina выросла на 12,6%, тогда как фондовый индекс Hang Seng прибавил 21,4%.

Brent PetroChina Китай
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