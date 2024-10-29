Сборы по ОСАГО за 9 месяцев увеличились на 3%, выплаты выросли на 15%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Сборы страховщиков ОСАГО увеличились на 3% за 9 месяцев 2024 года к уровню показателя за тот же период 2023 года и составили 245,1 млрд рублей. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА) со ссылкой на президента союза Евгения Уфимцева.

Одновременно совокупные выплаты по ОСАГО выросли на 15% за январь-сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 141,6 млрд рублей (123,4 млрд рублей в 2023 году).

Средняя премия по договорам ОСАГО за 9 месяцев 2024 года снизилась на 1,7% за период к уровню 9 месяцев 2023 года, до 7 659 рублей (7 789 рублей годом ранее).

В то же время общая средняя выплата по договорам ОСАГО за 9 месяцев 2024 года выросла на 13,5%, до 98,9 тыс. рублей, это выше средней выплаты за аналогичный период в прошлом году (87,2 тыс. рублей).

В сентябре 2024 года темп прироста показателя средней выплата по ОСАГО был на уровне 20% к сентябрю прошлого года, отмечается в сообщении РСА.

Количество заключенных договоров за 9 месяцев этого года достигло 32,3 млн, обеспечив рост показателя на 5% к уровню того же периода прошлого года.

Количество урегулированных убытков за период составило 1,4 млн (рост 1% к 9 месяцам 2023 года).

Со 2 марта 2024 года вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, разрешающие оформлять краткосрочные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности сроком от одного дня до трех месяцев, напоминает РСА.

По данным союза, за период с начала действия этого порядка по сентябрь 2024 года в РФ было заключено 332, 2 тыс. краткосрочных договоров ОСАГО, средняя премия по ним составила 544 рубля.

Количество уникальных транспортных средств, которые фигурируют в данных полисах (в том числе, на которые параллельно с коротким полисом оформлен годовой договор ОСАГО), составляет более 52 тыс. единиц. Таким образом, в среднем из этого количества на каждое транспортное средство приходится около 6 заключенных коротких полисов ОСАГО, уточняет РСА.

"Рост стоимости запчастей, связанный с трудностями логистики и осуществления международных платежей, продолжает оказывать давление на размер выплат. При этом размер средней премии снижается. Это происходит благодаря конкуренции страховых компаний за безубыточных водителей. На фоне этого наблюдается рост количества заключаемых договоров ОСАГО, в том числе краткосрочных полисов сроком от одного дня до трех месяцев. В первую очередь, краткосрочные полисы ОСАГО интересны таксистам, осуществляющим такую деятельность не на регулярной основе. Так, целью использования 91% краткосрочных полисов ОСАГО является "такси", - прокомментировал данные статистики Уфимцев.

Как отмечает НКР в опубликованном обзоре страхового рынка "в настоящий момент ситуация для страховщиков в сегменте ОСАГО перемещается из категории "комфортная" в категорию "требует повышенного внимания". Решающее влияние на динамику оказывает увеличение средней выплаты, в результате чего наблюдается рост убыточности в сегменте. "По итогам 2024 года мы ожидаем роста убыточности до около 8%", - отмечают аналитики НКР.

При этом, согласно прогнозу агентства, общий рост премий по договорам ОСАГО составит 0,9% в этом году и увеличится до 10% в 2025 году.

"Небольшой, но позитивный вклад в увеличение объёма премий в 2025 году внесёт планируемый запуск системы автоматического контроля за наличием у автовладельцев действующего полиса ОСАГО", полагают аналитики НКР. "Поскольку на первом этапе планируется запуск системы в тестовом режиме, при котором автовладельцам будет приходит лишь напоминание об отсутствии полиса, эффект новых мер в 2025 году будет ограниченным", отмечают они.