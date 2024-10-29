РФ в январе-июле в 1,4 раза увеличила импорт осьминогов из Китая

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - РФ в январе-июле этого года импортировала из Китая 245 тонн осьминогов, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитический центр Рыбного союза.

Цена ввозимых осьминогов к концу лета снизилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 690 рублей за кг.

Однако общий импорт этого морепродукта в РФ в январе-июле снизился на 3% до 674 тонн.

"Хотя мировой спрос на головоногих моллюсков высок, рынок охлаждают хорошие уловы, например, в Латинской Америке. Мировые цены на осьминогов снижаются также благодаря растущим поступлениям из Марокко, где недавно была увеличена квота на их вылов на 19%, до 17,2 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В России также ведется промысел осьминогов, но в силу природно-климатических условий их доля в структуре вылова незначительна. В прошлом году на Дальнем Востоке добыто 154 тонны этого морепродукта, сообщил центр.