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Сельхозпроизводители ЕАЭС в сентябре повысили цены на свою продукцию на 5,8%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Сельхозпроизводители ЕАЭС в сентябре этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысили цены на свою продукцию на 5,8%, сообщает ЕЭК.

По сравнению с августом этого года рост составил 1,4%, но по сравнению с началом года цены оказались ниже на 1,9%. В сентябре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года цены производителей продукции растениеводства снизились на 1,3%, продукции животноводства - на 1,8%.

Согласно сообщению, в минувшем месяце по сравнению с декабрем 2023 года отмечался рост цен производителей сельхозпродукции в Белоруссии (на 5,3%). При этом в Армении цены снизились на 33,4%, Киргизии - на 5,2%, России - на 2,1%, в Казахстане - на 0,6%.

В сентябре аграрии Армении продавали пшеницу по $264 за тонну, Белоруссии - по $147, Казахстана - по $173, Киргизии - по $234, РФ - по $139 за тонну. Цены производителей свинины самыми низкими были в Белоруссии - по $1 245 за тонну, самыми высокими - в Киргизии (по $2 682). Сельхозпроизводители РФ продавали это мясо по $1 394 за тонну, Казахстана - по $1 703, Армении - по $6 422. По Армении данные представлены по продукции в убойном весе, по Белоруссии, Казахстану, Киргизии и России - в живом весе, уточняется в сообщении.

Отпускные цены на яйца самыми низкими были в Белоруссии - по $67 за 1 тыс. штук. В Казахстане цена составляла $72, РФ - $81, Армении - $158 за 1 тыс. штук.

ЕАЭС
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