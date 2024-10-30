Скорректированная прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в III кв. сократилась на 30%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Прибыль "Аэрофлота" по РСБУ, скорректированная на курсовой и прочие единоразовые эффекты, в III квартале 2024 года составила 23,4 млрд руб., сократившись к аналогичному периоду прошлого года на 30%, сообщила компания.

Чистый убыток при этом уменьшился на 31%, до 8,97 млрд руб. Выручка выросла на 41%, до 214,1 млрд руб., себестоимость продаж - на 33,5%, до 185 млрд руб.

За 9 месяцев этого года "Аэрофлот" получил 33,8 млрд руб. скорр. прибыли (+30%) и 26,3 млрд руб. чистой прибыли (против убытка в 94,6 млрд руб. год назад). Выручка составила 526,2 млрд руб. (+47,3%), что обусловлено повышением интенсивности программы полетов (пассажирооборот увеличился на 27,8%), а также ростом занятости кресел (на 2,8 п.п., до рекордных для отчетного периода 88,6%), отметили в компании. При этом выручка на 24,6% превысила исторически максимальный показатель 9 месяцев 2019 года, когда компания работала без санкционных ограничений на международную деятельность.

Себестоимость продаж за 9 месяцев выросла на 38,1%, до 487,9 млрд руб. Основным фактором роста расходов стало увеличение производственной программы и предельного пассажирооборота, говорится в пресс-релизе. На ряд статей оказывало давление повышение цен на закупаемые товары и услуги. Так, расходы на керосин выросли на 50,3 млрд руб. (или на 51,6%), из них около половины - за счет увеличения стоимости.

Значительное увеличение показывают аэропортовые сборы и плата за обслуживание в аэропортах, отметили в "Аэрофлоте". Расходы на наземное обслуживание самолетов составили 52,9 млрд руб. (+28,7%), что обусловлено ростом объемов перевозок и тарифов. Затраты на техническое обслуживание и ремонт достигли 50,7 млрд руб., что соответствует росту в 2,6 раза к 9 месяцам 2023 года.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания РФ, входит в одноименную группу, которая также объединяет "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.