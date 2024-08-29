"Аэрофлот" во II квартале получил 41,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" во II квартале 2024 года получил 41,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против чистого убытка в 55,5 млрд рублей годом ранее, сообщила компания.
Скорректированная на "бумажные" эффекты (курсовой эффект от аренды, а также эффект страхового урегулирования по иностранным самолетам) прибыль составила 20,5 млрд рублей против скорректированного убытка в 6,8 млрд рублей годом ранее.
EBITDA подскочила почти на 86%, до 66,6 млрд рублей.
Выручка группы увеличилась на 46%, до 203,6 млрд рублей. Консенсус-прогноз "Интерфакса" на основе оценок шести инвесткомпаний и банков предполагал выручку в размере 202,8 млрд рублей, что на 45% больше прошлогоднего результата.
Основные финансовые показатели
|Млн руб., если не указано иное
|2К 2024
|2К 2023
|Изм.
|6М 2024
|6М 2023
|Изм.
|Выручка
|203 629
|139 697
|45,8%
|377 215
|252 176
|49,6%
|EBITDA
|66 597
|35 874
|85,6%
|125 948
|66 214
|90,2%
|Рентабельность EBITDA
|32,7%
|25,7%
|7,0 п.п.
|33,4%
|26,3%
|7,1 п.п.
|Операционная прибыль/убыток
|38 388
|2 362
|16,3х
|69 183
|-2 931
|-
|Прибыль/убыток за период
|41 178
|-55 507
|-
|42 287
|-102 000
|-
|Скорректированная прибыль/убыток*
|20 482
|-6 749
|-
|27 025
|-20 083
|-
*Чистая прибыль/убыток, скорректированные на курсовой эффект от аренды и эффект страхового урегулирования отношений с иностранными лизингодателями.
Добиться улучшения рентабельности, операционной и чистой прибыли "Аэрофлоту" позволил рост объема перевозок при контроле операционных расходов и увеличении занятости кресел до рекордных уровней, отметил CFO компании Андрей Чиханчин. "По уровню перевозок пассажиров группа "Аэрофлот" вплотную приближается к допандемийным показателям 2019 года без учета объемов международного трансфера. Занятость кресел достигла 88,3% и в высокий летний сезон превысит 90% - уровень, который могут обеспечить только лоукостеры", - отметил он.
Условия, в которых работает группа, остаются сложными, констатировал Чиханчин. Ограничения международных полетов, по его словам, "требуют нестандартных решений", происходит ускоренный переход на российские IT-решения и развитие собственных компетенций, дорожает керосин, повышаются аэропортовые сборы, расходы на ремонты, отмечается инфляционное давление на другие статьи операционных затрат.
Операционные расходы
|Млн руб., если не указано иное
|2К 2024
|2К 2023
|Изм.
|6M 2024
|6M 2023
|Изм.
|Обслуживание воздушных судов и пассажиров
|35 325
|25 987
|35,9%
|66 975
|48 653
|37,7%
|Амортизация и таможенные пошлины
|28 209
|33 512
|-15,8%
|56 765
|69 145
|-17,9%
|Расходы на оплату труда
|21 652
|18 187
|19,1%
|42 901
|36 197
|18,5%
|Техническое обслуживание воздушных судов
|9 399
|5 143
|82,8%
|18 960
|8 440
|2,2х
|Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
|4 165
|3 250
|28,2%
|7 560
|5 788
|30,6%
|Расходы на средства связи
|1 187
|881
|34,7%
|2 154
|1 702
|26,6%
|Прочие расходы/доходы, нетто
|-8 549
|2 802
|-
|-26 949
|-4 865
|5,5х
|Операционные расходы за исключением авиационного топлива
|91 388
|89 762
|1,8%
|168 366
|165 060
|2,0%
|Расходы на авиационное топливо
|73 853
|47 573
|55,2%
|139 666
|90 047
|55,1%
|Операционные расходы итого
|165 241
|137 335
|20,3%
|308 032
|255 107
|20,7%
Общий долг группы на конец I полугодия снизился на 8,4% относительно конца 2023 года, до 685 млрд рублей. Размер кредитов и займов уменьшился на 24,6%. При этом сумма кредитной задолженности снизилась на 29,6%, до 62 млрд рублей. Объем денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций остался практически на уровне конца 2023 года - 117,6 млрд рублей. Чистый долг составил 567,3 млрд рублей, что ниже показателя на конец 2023 года на 10%.
Долговая нагрузка
|Млн руб.
|30.06.2024
|31.12.2023
|Изменение
|Кредиты и займы**
|78 704
|104 368
|-24,6%
|в т.ч. кредиты банков и облигации
|62 089
|88 175
|-29,6%
|Обязательства по аренде
|605 703
|642 883
|-5,8%
|Пенсионные обязательства
|525
|554
|-5,2%
|Общий долг
|684 932
|747 805
|-8,4%
|Денежные средства и краткосрочные финансовые инвестиции
|117 614
|117 126
|0,4%
|Чистый долг
|567 318
|630 679
|-10,0%
** В апреле 2023 года ПАО "Аэрофлот" была проведена сделка по продаже и обратной аренде 10 воздушных судов Boeing 777. Полученное от лизингодателя финансирование отражено по справедливой стоимости, рассчитанной как арендные платежи, продисконтированные под рыночную ставку привлечения заемных средств.
Как сообщалось, пассажиропоток группы "Аэрофлот" во II квартале вырос на 21% г/г, до 13,9 млн человек: на внутренних линиях перевезено 10,8 млн пассажиров (+16%), на международных - 3,1 млн (+44%). Пассажирооборот увеличился на 26%, предельный пассажирооборот - на 22%. Процент занятости кресел составил 88,2% (+3,1 п.п.).
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, она объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".