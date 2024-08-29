"Аэрофлот" во II квартале получил 41,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Скорректированная на "бумажные" эффекты (курсовой эффект от аренды, а также эффект страхового урегулирования по иностранным самолетам) прибыль составила 20,5 млрд рублей против скорректированного убытка в 6,8 млрд рублей годом ранее.

EBITDA подскочила почти на 86%, до 66,6 млрд рублей.

Выручка группы увеличилась на 46%, до 203,6 млрд рублей. Консенсус-прогноз "Интерфакса" на основе оценок шести инвесткомпаний и банков предполагал выручку в размере 202,8 млрд рублей, что на 45% больше прошлогоднего результата.

Основные финансовые показатели

Млн руб., если не указано иное 2К 2024 2К 2023 Изм. 6М 2024 6М 2023 Изм. Выручка 203 629 139 697 45,8% 377 215 252 176 49,6% EBITDA 66 597 35 874 85,6% 125 948 66 214 90,2% Рентабельность EBITDA 32,7% 25,7% 7,0 п.п. 33,4% 26,3% 7,1 п.п. Операционная прибыль/убыток 38 388 2 362 16,3х 69 183 -2 931 - Прибыль/убыток за период 41 178 -55 507 - 42 287 -102 000 - Скорректированная прибыль/убыток* 20 482 -6 749 - 27 025 -20 083 -

*Чистая прибыль/убыток, скорректированные на курсовой эффект от аренды и эффект страхового урегулирования отношений с иностранными лизингодателями.

Добиться улучшения рентабельности, операционной и чистой прибыли "Аэрофлоту" позволил рост объема перевозок при контроле операционных расходов и увеличении занятости кресел до рекордных уровней, отметил CFO компании Андрей Чиханчин. "По уровню перевозок пассажиров группа "Аэрофлот" вплотную приближается к допандемийным показателям 2019 года без учета объемов международного трансфера. Занятость кресел достигла 88,3% и в высокий летний сезон превысит 90% - уровень, который могут обеспечить только лоукостеры", - отметил он.

Условия, в которых работает группа, остаются сложными, констатировал Чиханчин. Ограничения международных полетов, по его словам, "требуют нестандартных решений", происходит ускоренный переход на российские IT-решения и развитие собственных компетенций, дорожает керосин, повышаются аэропортовые сборы, расходы на ремонты, отмечается инфляционное давление на другие статьи операционных затрат.

Операционные расходы

Млн руб., если не указано иное 2К 2024 2К 2023 Изм. 6M 2024 6M 2023 Изм. Обслуживание воздушных судов и пассажиров 35 325 25 987 35,9% 66 975 48 653 37,7% Амортизация и таможенные пошлины 28 209 33 512 -15,8% 56 765 69 145 -17,9% Расходы на оплату труда 21 652 18 187 19,1% 42 901 36 197 18,5% Техническое обслуживание воздушных судов 9 399 5 143 82,8% 18 960 8 440 2,2х Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 4 165 3 250 28,2% 7 560 5 788 30,6% Расходы на средства связи 1 187 881 34,7% 2 154 1 702 26,6% Прочие расходы/доходы, нетто -8 549 2 802 - -26 949 -4 865 5,5х Операционные расходы за исключением авиационного топлива 91 388 89 762 1,8% 168 366 165 060 2,0% Расходы на авиационное топливо 73 853 47 573 55,2% 139 666 90 047 55,1% Операционные расходы итого 165 241 137 335 20,3% 308 032 255 107 20,7%

Общий долг группы на конец I полугодия снизился на 8,4% относительно конца 2023 года, до 685 млрд рублей. Размер кредитов и займов уменьшился на 24,6%. При этом сумма кредитной задолженности снизилась на 29,6%, до 62 млрд рублей. Объем денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций остался практически на уровне конца 2023 года - 117,6 млрд рублей. Чистый долг составил 567,3 млрд рублей, что ниже показателя на конец 2023 года на 10%.

Долговая нагрузка

Млн руб. 30.06.2024 31.12.2023 Изменение Кредиты и займы** 78 704 104 368 -24,6% в т.ч. кредиты банков и облигации 62 089 88 175 -29,6% Обязательства по аренде 605 703 642 883 -5,8% Пенсионные обязательства 525 554 -5,2% Общий долг 684 932 747 805 -8,4% Денежные средства и краткосрочные финансовые инвестиции 117 614 117 126 0,4% Чистый долг 567 318 630 679 -10,0%

** В апреле 2023 года ПАО "Аэрофлот" была проведена сделка по продаже и обратной аренде 10 воздушных судов Boeing 777. Полученное от лизингодателя финансирование отражено по справедливой стоимости, рассчитанной как арендные платежи, продисконтированные под рыночную ставку привлечения заемных средств.

Как сообщалось, пассажиропоток группы "Аэрофлот" во II квартале вырос на 21% г/г, до 13,9 млн человек: на внутренних линиях перевезено 10,8 млн пассажиров (+16%), на международных - 3,1 млн (+44%). Пассажирооборот увеличился на 26%, предельный пассажирооборот - на 22%. Процент занятости кресел составил 88,2% (+3,1 п.п.).

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, она объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".