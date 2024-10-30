Квартальные чистая прибыль и выручка Eli Lilly оказались хуже прогнозов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Co. зафиксировала чистую прибыль в третьем квартале 2024 года против убытка годом ранее, увеличив выручку на 20%.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $970,3 млн, или $1,07 в расчете на акцию, против чистого убытка в $57,4 млн, или $0,06 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов выросла до $1,18 на акцию с $0,1 на акцию годом ранее, однако оказалась хуже среднего прогноза аналитиков в $1,45 на акцию.

Квартальная выручка Eli Lilly увеличилась до $11,44 млрд с $9,5 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $12,09 млрд.

Продажи препаратов Eli Lilly от диабета и ожирения Mounjaro и Zepbound в третьем квартале не оправдали ожиданий. Так, продажи Mounjaro подскочили в 2,2 раза, до $3,11 млрд (прогноз - $3,77 млрд). Доход от реализации препарата Zepbound, который еще не продавался год назад, достигла $1,26 млрд (прогноз - $1,73 млрд).

Eli Lilly ухудшила годовой прогноз скорректированной прибыли в расчете на акцию до $13,02-13,52 с ожидавшихся ранее $16,1-16,6, выручки - до $45,4-46 млрд с $45,4-46,6 млрд.

Акции Eli Lilly дешевеют на 12% на торгах в среду. С начала 2024 года их стоимость выросла на 36%.