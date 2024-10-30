Безработица в РФ в сентябре четвертый месяц подряд удерживалась на уровне 2,4%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Безработица в России в сентябре 2024 года осталась на уровне 2,4%, достигнутом в июне и удерживавшемся в июле и августе, сообщил в среду Росстат.

Этот показатель соответствует историческому минимуму за весь период наблюдений с 1991 года.

Предыдущий минимальный уровень - 2,6% - был зафиксирован в апреле и удерживался в мае. Еще ранее, в марте, показатель составил 2,7%, в феврале - 2,8%, в январе - 2,9%.

В декабре 2023 года безработица в РФ была на уровне 3,0%, в октябре-ноябре - 2,9%, с июля по сентябрь - 3,0%, в июне - 3,1%, в мае - 3,2%, в апреле - 3,3%, в марте - 3,5%, в феврале - также 3,5%, в январе - 3,6%.

Общая численность безработных в России в сентябре 2024 года составила 1 млн 824 тыс. человек, что на 17 тыс. ниже показателя августа 2024 года.