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Россия в сентябре снизила выпуск минеральных удобрений на 6% к августу

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В сентябре в России производство минеральных удобрений в России составило 2,2 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ), снизившись на 1% к сентябрю 2023 года и на 6% - к августу 2023 года, сообщил Росстат.

В том числе, производство калийных удобрений увеличилось почти на 5% год к году, но снизилось на 7% к предыдущему месяцу, составив 915 тысяч тонн. Выпуск азотных удобрений составил 960 тысяч тонн, сократившись более чем на 4% год к году и на 1% к предыдущему месяцу.

Значительнее всего в сентябре снизилось производство фосфорных удобрений - на 7% год к году и на 16% к августу, до 316 тысяч тонн.

По итогам 9 месяцев 2024 года Россия нарастила выпуск удобрений на 11%, до 20,9 млн тонн. Производство калийных удобрений увеличилось на 32% (сказался эффект низкой базы 2023 года), а фосфорный и азотный сегменты показали результаты, сопоставимые с прошлогодним уровнем.

Выпуск аммиака в сентябре составил 1,5 млн тонн (+2,5% год к году и -1% к августу). По итогам 9 месяцев он вырос почти на 6%, до 13,5 млн тонн.

Росстат
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