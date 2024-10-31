В Госдуме предложили ввести утилизационный сбор на железнодорожный транспорт

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев направил на согласование в правительство РФ законопроект о введении утилизационного сбора на железнодорожный подвижной состав.

По словам источника "Ведомостей", знакомого с проектом закона, речь идет о сборе в размере 15% от стоимости единицы техники, совещание по этому вопросу должно состояться у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова в начале ноября.

Во внесенном ранее в Госдуму проекте трехлетнего бюджета РФ прогнозировалось, что в 2025-2027 гг. в бюджет поступит в общей сложности 7,2 трлн руб. от утильсбора на транспорт: в 2025 году - чуть более 2 трлн руб., в 2026 году - около 2,5 трлн руб., в 2027 году - свыше 2,7 трлн руб. Как сообщалось, утильсбор на автомобильную технику с 1 октября 2024 года будет проиндексирован в среднем на 70-85%. Рост ставок сбора в пределах 20% также произойдёт и с 1 января 2025 года.

На пресс-конференции в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиулина сообщила, что повышение утилизационного сбора окажет заметное влияние на темпы инфляции.

В начале октября министр финансов Антон Силуанов на выездном заседании Совета Думы поднимал вопрос об индексации утильсбора на сельхозтехнику в РФ.

Утилизационный сбор был введен в 2012 г. - его должны уплачивать импортеры и производители за каждое транспортное средство, произведенное или ввезенное в страну.